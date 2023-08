Donderslag bij heldere hemel: Roberto Mancini stapt op als Italiaans bondscoach

“De FIGC heeft kennis genomen van het ontslag van Roberto Mancini als bondscoach, dat zaterdagavond ontvangen werd”, zo klinkt het in een mededeling. Het is niet bekend waarom Mancini het voor bekeken houdt. Hij had nog een overeenkomst tot en met het WK van 2026.

Mancini stond sinds mei 2018 aan het roer bij de Azzurri. Hij leidde hen naar de Europese titel in 2021 en tweemaal een derde plaats in de UEFA Nations League (2021 en 2023). Onder Mancini bleef Italië 37 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen, een recordreeks die in oktober 2021 eindigde. Voor het WK van 2022 in Qatar wist het team van Mancini zich evenwel niet te kwalificeren.

De FIGC meldt dat een van de komende dagen een opvolger aangeduid zal worden. De eerstkomende opdrachten staan immers al volgende maand op de planning, met EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië (9 september) en Oekraïne (12 september). In groep C telt Italië 3 op 6, na een 1-2 nederlaag tegen Engeland en een 0-2 zege tegen Malta.

Italië was het eerste nationaal elftal dat Mancini coachte. De voormalige Italiaanse international was eerder de T1 van Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray en Zenit Sint-Petersburg. Als opvolger zou er gekeken worden naar Antonio Conte en Luciano Spalletti.