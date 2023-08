Anderlecht bibbert na rode kaart van Dreyer, maar wint tegen STVV (0-1) en pakt 6 op 9

Een tienkoppig Anderlecht haalt een felbevochten overwinning tegen een goed voetballend Sint-Truiden over de streep. Een doelpunt na een slimme variant bleek voldoende. N’diaye was de gevierde man. Dreyer moest de kleedkamers vroegtijdig opzoeken. Hij kreeg een terechte rode kaart nadat hij ongelukkig op de enkel van Bocat stond.

STVV ging op zoek naar een negen op negen, om zo het klassement een week langer aan te voeren. Anderlecht wou dan weer het goede gevoel na de overwinning tegen Antwerp behouden. Debast was er omwille van een lichte blessure niet bij, dus stond Sardella centraal naast ervaren gids Jan Vertonghen. Patris nam zijn plek op rechtsachter weer in. Nieuwkomer Flips – zaterdag voorgesteld- zat al voor het eerst in de selectie. Bij Sint-Truiden ontbrak Ananou op de rechterflank, Hashioka verving hem.

STVV charmeerde op de eerste twee speeldagen. En dat lieten ze vandaag opnieuw zien. De kanaries legden verzorgd voetbal op de (kunst)grasmat. We zagen heel wat mooie combinaties. Sint-Truiden nam de wedstrijd gedecideerd in handen en legde zijn wil op aan een onmondig Anderlecht. Het ontbreekt de Kanaries alleen aan een eindstation die de ballen binnen legt. En dat bleek ook in de eerste helft.

© Isosport

Op het kwartier wist Patris – en niet voor het laatst -niet wat aanvangen met de bal in de eigen zestienmeter en speelde hem dan maar prompt in de voeten van STVV-spits Kaya. Dupé moest op het kwartier met een eerste parade van de wedstrijd uitpakken. Een onzeker Anderlecht ging op dat elan door. Balverlies op het middenveld luidde gevaarlijke counter in. Koita speelde het in eerste instantie slecht uit, waarna Ito slap op Dupé besloot. Twee kansen die een betere afwerking – en dus een goal- verdienden.

Anderlecht zette daar aanvankelijk bitter weinig tegenover. Een pijnlijke vaststelling voor de Brusselaars, die echt wel nood hebben aan creativiteit op het middenveld. Dolberg -die het moeilijk had tegen jongeling Matte Smets- bereiken, bleek een hele opgave. De Deen speelde op een eiland. Als Dolberg dan eens zijn klasse toonde door met een prachtige controle zijn rechtstreekse tegenstander uit te schakelen en op het juiste moment in te spelen, verpestte Patris de aanval met een slechte controle.

© Isosport

Waar we een saaie eerste helft kregen, brandde de tweede helft meteen los. N’diaye stuurde Amuzu goed diep, de schakelde op zijn beurt knap zijn man uit, Schmidt redde zijn schuiver. Na een slimme vrije trapvariant waarbij Amuzu de bal kort aanraakte en Dreyer zo met de bal aan de voet kon oprukken wist RSCA de ban te breken. N’diaye buffelde de voorzet van de Deense rechterflank binnen.

Een doelpunt voor maar een man minder. Nog geen minuut moest het elftal van met een man minder verder. Dreyer kreeg na tussenkomst van de VAR terecht rood. De brave Deen ging ongelukkig op de enkel van Bocat staan. Riemer reageerde: met Arnstad kwam er een meer verdedigende middenvelder in de plaats van de aanvallend georiënteerde Stroeykens. Slachtoffer Bocat had overigens te veel last van zijn enkel en moest noodgedwongen het veld verlaten. Stan Van Dessel was zijn vervanger.

Met een mannetje meer ging STVV op zoek naar de gelijkmaker. Een omsingeling van het Brusselse strafschopgebied volgde. Zonder succes weliswaar. Dupé moest nooit redding brengen. Of het moet een afstandsschot van de bedrijvige Koita, waar Dupé goed op redde, zijn. Terwijl verdedigde Anderlecht secuur, rekte het wat tijd en loerde met snelle mannen Amuzu en zijn invaller Raman op de counter. Nieuwkomer Flips bleef negentig minuten op de bank. Geen verrassing gezien het wedstrijdverloop.

© Isosport

Doelpunten: 54’ N’Diaye (Dreyer) 0-1

STVV: Schmidt, Van Helden (69’ Yamamoto), Smets, Godeau, Hashioka, Delorge, Ito (90’ Barnes), Bocat (60’ Van Dessel), Steuckers, Kaya (60’ Okazaki), Koita

RSCA: Dupé, Patris, Sardella, Vertonghen, N’Diaye, Diawara (77’ Kana), Leoni, Stroeykens (60’ Arnstad), Dreyer, Amuzu (77’ Raman), Dolberg (89’ Lonwijk)

Gele kaarten: 20’ Van Helden, 21’ Stroeykens, 60’ Koita, 68’ Arnstad, 82’ N’Diaye, 82’ Leoni, 87’ Delorge, 90’ Patris, 90’ Barnes

Rode kaarten: 55’ Dreyer

Scheidsrechter: Lawrence Visser