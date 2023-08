VIDEO. Bart Nieuwkoop maakt dramatisch debuut bij Feyenoord: ex-Unionspeler pakt rood na drieste ingreep

Bart Nieuwkoop stond na zijn vertrek bij Union meteen in de basis bij Feyenoord, dat het op de eerste speeldag opnam tegen Fortuna Sittard. Na 25 minuten moest de verdediger echter al met rood gaan douchen. Nieuwkoop - nochtans bezig aan een goeie partij - kreeg in eerste instantie een gele kaart van scheidsrechter Rob Dieperink voor een overtreding op Iñigo Córdoba. De VAR adviseerde Dieperink de tv-beelden nog eens terug te kijken. Op basis daarvan besloot hij het geel om te zetten in een directe rode kaart.