Braziliaan Rikelmi maakt indruk bij RWDM, ook op trainer Cláudio Caçapa: “Een atypische speler met enorme technische kwaliteiten”

Hij scoorde vorig seizoen als huurling van Botafogo al tegen KSV Oudenaarde en SL16 FC, maar nu maakte Rikelmi Valentim dos Santos – zeg maar Rikelmi – ook in de Jupiler Pro League een goede beurt. Na de match konden we de 21-jarige Braziliaan vanwege de taalbarrière niet spreken, maar gelukkig waren er voldoende andere positieve stemmen in het Edmond Machtensstadion. “Met hem erbij is het makkelijker voor ons om de bal hoger in het veld te krijgen”, vertelde doelpuntenmaker Mickaël Biron.

Toen de spelers het veld van het Edmond Machtensstadion weer opliepen om aan de tweede helft te beginnen, riep de stadionomroeper twee wissels af. Bij de bezoekers kwam Yonas Malede erin voor Ngal’ayel Mukau, bij de thuisploeg werd Théo Gécé aangekondigd als de vervanger van Niklo Dailly. Wie vorig seizoen goed heeft opgelet, zag echter meteen dat het Rikelmi was die de plaats van Dailly had ingenomen. Zo’n kleine Braziliaan, dat valt op natuurlijk.

Klein postuur, grootse daden. Na een eerste helft waarin beide ploegen elk een grote kans konden versieren – Nikola Storm voor KV Mechelen, Mickaël Biron voor RWDM – deed de inbreng van de Braziliaan de wedstrijd kantelen. Met zijn techniek en creativiteit hielp hij de RWDM-aanval aan betere ballen. De assist voor het enige doelpunt van de wedstrijd kwam dan wel van Alexis De Sart, maar na de wedstrijd knipte Eleven wel een actie van de Braziliaan uit voor op de sociale media. Zijn knap staaltje techniek in de blessuretijd was zo verbluffend dat Sandy Walsh erbij neerviel.

Consistente smaakmaker

Maar Rikelmi is meer dan zomaar een sambavoetballer die het publiek op tijd en stond verwent met een technisch hoogstandje. Vorig seizoen mocht hij in vijf officiële wedstrijden meespelen, en daarin ontgoochelde hij zelden. Die twee wedstrijden waarin hij een paar minuten kreeg zijn verwaarloosbaar, en in de 2-0-nederlaag tegen Jong Genk – waar hij bij de rust inviel – stelde iedereen teleur, maar in zijn twee andere optredens van vorig seizoen liet hij zich telkens snel opmerken. In de 1-4-zege tegen SL16 FC viel hij kort voor het slotkwartier in en scoorde hij de twee laatste goals, en in de 3-0-bekerzege tegen KSV Oudenaarde scoorde hij de 2-0 en dwong hij een tegenstander tot een owngoal.

Efficiëntie ten troef dus. Mickaël Biron, auteur van het enige doelpunt tegen KV Mechelen, bevestigt dat de Braziliaan de ploeg echt kan helpen. “Met hem erbij is het makkelijker voor ons om de bal hoger in het veld te krijgen. Ik weet inmiddels hoe hij speelt, dus dat maakt het er wel makkelijker op”, aldus de Martinikaanse spits. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Superwissel

Ook trainer Cláudio Caçapa is al snel gevallen voor de Braziliaanse flankaanvaller. “Rikelmi is een atypische speler met enorme technische kwaliteiten. Jammer dat hij tegen Genk en OH Leuven niet inzetbaar was om administratieve redenen. Aanvankelijk wilde ik hem al laten starten, maar dat heb ik uiteindelijk toch niet gedaan. Maar bij de rust vond ik dat we nood hadden aan een speler die de bal kon bijhouden, en tegelijk ook goede passes kan geven. Ik meen te mogen stellen dat hij een geslaagde invalbeurt achter de rug heeft. Net als Makhtar Gueye trouwens.”

Administratieve redenen? Uit navraag bij de club blijkt dat Rikelmi niet langer een Botafogo-huurling is, maar afgelopen zomer op definitieve basis de overstap maakte naar Sint-Jans-Molenbeek. Met de stille trom dus. Treurden veel supporters een maand geleden nog om het vertrek van Gustavo Barreto en Luis Oyama, dan kunnen ze zich nu verlekkeren op het feit dat Rikelmi in principe niet meer teruggeroepen kan worden door Botafogo.