Jong Genk speelt competitiematch met mogelijk jongste ploeg ooit: 17,5 jaar

Jong Genk speelde zondag zijn eerste competitiewedstrijd van de Challenger Pro League tegen SK Beveren met mogelijk de jongste basiself ooit in het Belgische profvoetbal: 17,5 jaar.

Met centrale verdediger Brad Manguelle en aanvallende middenvelder Konstantinos Karetsas had Jong Genk als de primeur om met twee 15-jarigen aan de aftrap een profwedstrijd aan te vatten. Maar met een gemiddelde leeftijd van 17,5 jaar mag Racing mogelijk ook de jongste ploeg ooit op zijn conto schrijven.

De viermansdefensie met Caicedo, Manguelle, Kongolo en Al Mazyani was slechts 17 jaar oud. We durven het bijna niet schrijven, maar dat gaat mogelijk ook de jongste defensie ooit zijn in het profvoetbal.

Het middenveld met Van de Perre, Claes en Karetsas is gemiddeld 17,5 jaar oud. De Genkse aanval telt met Abid, Mirisola en John gemiddeld 18 jaar. De ploeg wordt vervolledigd door de 18-jarige doelman en kapitein Mike Penders.

