Waarom het prestigieuze alarmsysteem van Hawaï niet afging tijdens verwoestende brand

Hoewel ze er in het verleden vaak mee pronkten over het meest prestigieuze waarschuwingssysteem ter wereld te beschikken, ging geen enkele alarmsirene op Maui af toen de verwoestende natuurbranden uitbraken. En dat leidt tot woede.

Verspreid over het eiland Maui zijn 80 sirenes geplaatst die in het geval van gevaar alarm schallen. Ze kunnen een hoger decibelniveau dan een luid rockconcert produceren en zijn tot op meer dan 800 meter afstand nog goed hoorbaar.

Maar deze week bleven ze stil. Adam Weintraub, woordvoerder van de Hawaïaanse noodhulpdiensten, bevestigde dit weekend dat geen enkele sirene was afgegaan toen de natuurbranden op het eiland uitbraken. Branden die intussen al minstens 93 levens hebben geëist en waarvan gevreesd wordt dat de dodentol nog veel hoger zal oplopen de komende dagen. Er zijn nog meer dan 1.000 mensen vermist.

Elke maand getest

Dat de alarmen niet afgingen, maakt heel wat buurtbewoners boos. Robin Ritchie, een vrouw die al 40 jaar in het zwaar getroffen Lahaina woont, zei dat twee van haar vrienden alleen konden worden gered omdat ze de rookmelders in hun woning hoorden afgaan. “De noodsirenes worden één keer per maand getest, maar om de een of andere onbekende reden gingen ze niet af wanneer het echt nodig was. Dat maakt me erg boos, het gebrek aan waarschuwing heeft zeker tot meer doden geleid.”

Weintraub begrijpt de frustraties, de boosheid. “Maar de sirenes alleen waren ook geen teken geweest om te evacueren, alleen een signaal voor de bewoners om meer informatie te zoeken.” Daarnaast benadrukte de woordvoerder ook dat er wél andere waarschuwingssystemen waren geactiveerd, zoals noodberichten die naar gsm’s en via radio- en tv-stations werden gestuurd. Omdat de stroom dinsdag voor een groot deel van de dag uitviel, kregen veel inwoners die waarschuwingen echter nooit.

Volgens brandweercommandant Bradford Ventura was er - gezien de snelle verspreiding van de vlammen - dinsdag gewoon niet genoeg tijd om de noodbeheerambtenaren te waarschuwen dat ze evacuatiebevelen moesten uitsturen.

Elektriciteit

Tot slot krijgt ook Hawaiian Electric felle kritiek te verduren omdat de energiemaatschappij de stroom niet tijdig zou hebben uitgeschakeld. Een maatregel die nodig was om de verspreiding van het vuur te vertragen, zo luidt het.

Het gerecht heeft ondertussen een onderzoek geopend naar hoe de coördinatie van de ramp precies fout gelopen is. “We zullen onze medewerking verlenen aan het onderzoek”, aldus Weintraub nog.