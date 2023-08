Vader van kinderen die uit Colombiaanse jungle werden gered, beschuldigd van misbruik

Manuel Ranoque, de vader van twee van de vier kinderen die na veertig dagen gered werden in de Colombiaanse jungle, is door het Colombiaanse gerecht beschuldigd van seksueel misbruik van de oudste van zijn stiefdochters. Dat melden Colombiaanse media.

“Hij wordt ervan beschuldigd zijn stiefdochter Lesly (13) te hebben misbruikt sinds ze tien jaar was”, aldus het openbaar ministerie. De 47-jarige verdachte werd vrijdag gearresteerd. Volgens het parket blijft de man in de cel.

LEES OOK. Vader van Colombiaanse ‘mirakelkinderen’ wordt beschuldigd van huiselijk geweld: wie krijgt nu het hoederecht?

Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) en Cristin (1) werden veertig dagen na een vliegtuigongeval, eind juni, gevonden in het regenwoud van de Amazone en lagen een maand in het ziekenhuis. Lesly (13) nam de zorg voor haar jongere broertjes en zusjes op zich nadat hun vliegtuigje neerstortte en hun moeder stierf.

In juni, toen de kinderen werden gevonden in het woud, zei de gouverneur van het inheems dorp dat “er tekenen waren” dat Ranoque het oudste kind had verkracht. De gouverneur toonde ook foto’s van verwondingen die Ranoque Magdalena Mucutuy, de moeder van de kinderen die de crash niet overleefde, had toegebracht. Ranoque heeft de beschuldigingen altijd ontkend.