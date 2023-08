Antwerp TOPdesk neemt de maat van Peking en wint 3x3-challengertoernooi in Mongolië

Antwerp TOPdesk heeft zondag het challengertoernooi 3x3 basket in het Mongoolse Sukhbaatar op zijn naam geschreven. In de finale pakte Antwerp de scalp van het Chinese Peking, waardoor het zich rechtstreeks kwalificeert voor de Masters in Amsterdam.

De Antwerpenaren wonnen met 22-8 van de Chinezen. Nick Celis (8 punten, 1 rebound) en nieuwkomer Jonas Foerts (11 punten, 1 rebound) waren de uitblinkers bij de Belgen, maar ook Dennis Donkor (1 punt, 1 rebound) en Bryan De Valck (2 punten, 3 rebounds) deden hun duit in het zakje.

Eerder op de dag versloeg Antwerp eerst het Mongoolse team Samsar met 22-15 in de kwartfinales, door 7 punten van Donkor (3 rebounds), 2 punten van De Valck (5 rebounds), 5 punten van Celis (4 rebounds) en 3 punten van Foerts (5 rebounds). In de halve finale versloeg Antwerp vervolgens Miami met nipte 21-20 cijfers. Net als in de kwartfinales scoorde Donkor met 10 stuks en 5 rebounds de meeste punten, gevolgd door De Valck (2 punten, 5 rebounds), Celis (3 punten, 3 rebounds) en Foerts (6 punten, 2 rebounds).

Foerts verving bij het 3X3 team de geblesseerde Casper Augustijns na het vertrek van Thibaut Vervoort, die met zijn Chinese club Futian ook aanwezig was op het toernooi. Vervoort scoorde in de kwartfinales vijf punten en drie rebounds, maar werd met Futian toch uit het toernooi gekegeld door datzelfde Peking, dat met 21-12 won. Vervoort werd met Futian uiteindelijk achtste.

De top drie van het toernooi kwalificeerde zich voor de Masters in Amsterdam, de elfde manche van de 3x3 World Tour, die op 6 en 7 oktober gehouden wordt. De afsluitende manche is de finale op 8 en 9 december in het Saoedische Jeddah.