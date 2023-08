Yellow Tigers slaan donderdag tegen Hongarije EK in eigen land op gang: “We gaan ons helemaal smijten”

De Belgische volleyvrouwen slaan donderdag met een wedstrijd tegen Hongarije hun EK in eigen land op gang. De Yellow Tigers willen in de Topsporthal van Gent hun start voor het Belgische publiek niet missen.

Het EK vrouwenvolley vindt dit jaar plaats in vier landen: Estland, Duitsland, Italië en dus ook België. Alle duels in de groep van de Tigers staan in Gent op de agenda, de knock-outfase volgt nadien (grotendeels) in het Brusselse Paleis 12. Voor de Belgische volleyvrouwen (FIVB 13) wachten in groep A, na de opener tegen Hongarije (FIVB 36), nog wedstrijden tegen Slovenië (FIVB 23) op 19 augustus, Oekraïne (FIVB 21) op 21 augustus, Polen (FIVB 7) op 22 augustus en tweevoudig regerend wereldkampioen Servië (FIVB 5) op 24 augustus. De top vier van elk van de vier poules stoot door naar de achtste finales.

Met vooral Polen en Servië een pittige loting voor de Tigers, die hopen op de steun van het thuispubliek. “We moeten er elke match opnieuw van het eerste tot het laatste punt voor vechten”, blikte sterkhoudster Celine Van Gestel vooruit. “Op een kampioenschap kan het alle kanten uitgaan. We gaan ons helemaal smijten. Dat is ook onze kracht. We zijn niet het fysiek sterkste team, maar we geven nooit op.”

De voorbereiding van de Tigers verliep wel allerminst rimpelloos. Gert Vande Broek, jarenlang bondscoach, kreeg midden juni van de tuchtraad van de volleybond een schorsing van een jaar na beschuldigingen van intimidatie aan zijn adres door voormalige speelsters van de nationale ploeg. Vande Broek ging in beroep maar zette tegelijkertijd een stap opzij als bondscoach, totdat er een definitieve uitspraak komt. Kris Vansnick, al sinds 2006 als assistent aan de slag bij de Tigers, nam het roer over.

Britt Herbots — © BELGA

Wat de affaire rond Vande Broek extra vervelend maakte, was dat hij wel de steun genoot van de huidige speelsters, die dat in een open brief meedeelden. TopVolley Belgium laste een spoedoverleg in met de Tigers, waarbij iedereen de neuzen in dezelfde richting zette. “We zijn al jaren bij dit project betrokken en wilden niet al wat we bereikt hebben zomaar overboord gooien”, klonk het vorige maand bij speerpunt Britt Herbots. “Ook met Gert hebben we erover gesproken. Op het EK willen we ook voor hem spelen. Dat is een extra motivatie.”

Italië won in 2021 de vorige EK-editie. De Tigers verloren toen in de achtste finales tegen Le Azzurre. Hun beste EK-resultaat is een bronzen medaille in 2013. Vorig jaar bereikten de Belgische volleyvrouwen op het WK de tweede groepsfase. Uiteindelijk eindigden ze knap als negende.