Antwerp TOPdesk wint 3X3 Challenger in Mongolië en zijn geplaatst voor de 3X3 World Tour in Amsterdam

Antwerp TOPdesk, nummer 5 van de wereld, schitterde op de 3X3 Challenger in Sukbaatar en won de finale na een demonstratie met 22-8 van Beijing (FIBA 4). De Sinjoren zijn meteen geplaatst voor de 3X3 World Tour in Amsterdam (6-7 oktober) en cashen maar liefst 20.000 dollar.

Na een perfecte 2 op 2 in de groepsfase en op zaterdag ging Antwerp TOPdesk een dag later mooi op zijn elan verder. In de kwartfinale werd met 22-15 gewonnen van het Mongoolse MMC Energy Sansar (FIBA 15). Jonas Foerts (8 punten) en Dennis Donkor (7 punten) waren de topschutters en Nick Celis (5 punten, 8 rebounds) en Bryan De Valck (2 punten, 5 rebounds) tekenden ook present.

De halve finale was een thriller tegen het Amerikaanse Miami. Bij Miami was Jimmer Fredette (11 punten, ex-NBA) on fire, maar dat was ook Dennis “The Menace Donkor”. Donkor scoorde tien punten, kreeg steun van Jonas Foerts (6 punten) en Antwerp TOPdesk plaatste zich met een 21-20 zege voor de finale tegen Beijing (FIBA 4). Volgend weekend neemt Antwerp TOPdesk deel aan de 3X3 World Tour in het Zwitserse Lausanne.

De Chinese ploeg kwam met de Letse sterkhouders Nauris Miezis en Karlis Lasmanis de vloer op, maar moest het ook met een man minder zien te rooien. Lu Wenbo had zich geblesseerd. Jonas Foerts leidde met 11 punten Antwerp TOPdesk naar de knappe 22-8 overwinning. Nick Celis tekende voor 8, Bryan De Valck voor 2 en Dennis Donkor voor 1 punt.

Ook Thibaut “Must See Vervoort” Vervoort, ex-speler van Team Antwerp en internationaal bij de 3X3 Lions, was met het Chinese Futian (FIBA 12) ook actief in Sukhbaatar. De kwartfinale was na een 21-12 nederlaag tegen het eveneens van China afkomstige Beijing (FIBA 6) het eindstation en Vervoort en co. eindigden achtste.