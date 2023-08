Luxejacht van professionele pokerspeler vat vuur nabij Formentera

Het luxejacht van een professionele pokerspeler is vrijdag in vlammen opgegaan voor de kust van het Spaanse eiland Formentera. Iedereen aan boord kon de boot op tijd verlaten.

De vlammen braken vrijdagavond uit, rond 18 uur, op een moment dat het jacht voor anker lag bij Es Cavall d’En Borràs, een strand in natuurpark Ses Salines. Toeschouwers zagen hoe de boot in geen tijd veranderde in een drijvend inferno en dat er zich razendsnel een grote dikke zwarte rookwolk ontwikkelde.

Op dat moment zouden er zeventien mensen aan boord zijn geweest: vijf bemanningsleden en twaalf passagiers. Hoewel alles zeer snel ging, kon iedereen tijdig het jacht verlaten. Eén van hen, een 39-jarige Spanjaard, zou wel lichte brandwonden hebben opgelopen.

De leeuw

Het 24 meter lange luxejacht zou naar verluidt eigendom zijn van Diego Gomez Gonzalez, een 34-jarige professionele pokerspeler. Sinds hij in de finale van een European Poker Tour-event in Praag verkleed als een leeuw aan tafel kwam zitten, kreeg hij de bijnaam ‘The lion’. Voorlopig is echter niet duidelijk of hij ook aan boord was of dat het jacht door iemand anders gecharterd was.