Primeur: Jong Genk start met twee 15-jarigen in de basis

Jong Genk start zondagnamiddag (13u30) met twee 15-jarigen aan de aftrap voor de eerste competitiewedstrijd in de Challenger Pro League tegen SK Beveren.

Aanvallende middenvelder Konstantinos Karetsas (19/11/2007) en de acht dagen jongere centrale verdediger Brad Manguelle (27/11/2007) maken hun officiële profdebuut en zijn zo de eerste twee 15-jarigen, die in de basis staan in een competitiewedstrijd in het Belgische profvoetbal.

Vrijdagavond ging RSCA Futures lopen met de titel van jongste speler (15) ooit die in het Belgische profvoetbal op het veld stond. Nunzio Engwanda (1/12/2007) mocht aan de rust tegen Beerschot invallen. Bij Jong Genk gaan ze dus nog een stap verder en starten ze het seizoen met twee 15-jarigen aan de aftrap. Manguelle krijgt achteraan de voorkeur op Martens. Karetsas, de homeboy uit Waterschei die vorig seizoen na een kort intermezzo van twee jaar bij Anderlecht terugkeerde naar KRC Genk, krijgt als aanvallende middenvelder de voorkeur op de afwezige Rotundo.