Zes doden (onder wie baby) bij Russisch bombardement in Zuid-Oekraïne

Bij een Russisch bombardement op de regio Cherson in het zuiden van Oekraïne zijn zondag zes mensen om het leven gekomen, onder wie een baby. Dat maakte de regering in Kiev bekend.

“Rusland heeft zes mensen gedood in de regio Cherson”, zei minister van Binnenlandse Zaken Igor Klymenko. Bij het bombardement kwamen drie volwassenen en een 23 dagen oude baby om het leven in Shyroka Balka en twee andere mensen in Stanislav.

Op een van de foto’s die de minister verspreidde, is een zwarte rookpluim te zien boven een huis. “Een man, zijn vrouw en hun 23 dagen oude dochter zijn gedood door vijandelijk artillerievuur”, schreef Klymenko op Telegram. “Hun twaalfjarige zoon is in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen”, voegde hij eraan toe.

In de stad Stanislav werden twee mannen gedood en raakte er één gewond. “De terroristen moeten worden gestopt. Ze moeten met geweld worden gestopt”, vervolgde de minister.

Cherson is een van de vier regio’s in Oekraïne waarvan de Russische president Vladimir Poetin beweerde dat het in september 2022 zou worden geannexeerd. Het staat nu onder Oekraïense controle, maar is desondanks regelmatig het doelwit van Russische bombardementen.