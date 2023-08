Samen spelen in Mechelen-Bovelingen en Vechmaal

“We brengen allerlei spelletjes en speelgoed mee naar het buurthuis in Mechelen-Bovelingen en in Vechmaal”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen. “Donderdag 17 augustus zitten we in Bovelingen en vrijdag 18 augustus in Vechmaal. We voorzien opvang van 13.30 uur tot 17 uur voor kinderen van 4 tot 12 jaar.” Inschrijven kan nog steeds via de dienst Welzijn: welzijn@heers.be of 011/48.01.17. (frmi)