Anderlecht en Club Brugge naderen akkoord, Mats Rits op zucht van RSCA

De onderhandelingen zijn al een paar dagen aan de gang, zaterdagavond laat was er nog geen deal, maar inmiddels is er wel een doorbraak: Anderlecht en Club Brugge naderen een akkoord over de definitieve transfer van Mats Rits, zo valt in Brussel te horen. De transfersom bedraagt 1,5 à 2 miljoen euro. Rits zelf zal voor drie seizoenen (+ één optiejaar) tekenen in het Lotto Park.

LEES OOK. Hoe een transfer van Mats Rits naar Anderlecht bespreekbaar werd voor Club Brugge

Vincent Mannaert namens Club Brugge, Jesper Fredberg namens RSCA en makelaars Gunter Thiebaut en Sofyane Benkheil zijn volop bezig met het nodige papierwerk. Rits zat sowieso al niet meer in de selectie voor de verplaatsing van Club Brugge naar Eupen.

Union was ook geïnteresseerd in Rits, maar het trok zich volgens onze informatie terug. Het wilde niet voldoen aan de contractvoorwaarden die Rits bij Anderlecht wel kon krijgen.

Mats Rits speelde 197 wedstrijden voor Club, hij trof daarin 23 keer raak. Bij blauw-zwart won hij drie landstitels.