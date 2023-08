Dro/Dilsen-Stokkem

Zondag is Luigi Giuliani uit Stokkem eraan begonnen: een fietstocht van 1.000 km van Dro in Italië naar Stokkem. “Ik wil de migranten eren die naar België trokken om in de steenkoolmijnen te werken voor een beter leven. En ook om aandacht voor de strijd tegen MS te vragen”, zegt de 62-jarige.