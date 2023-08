Opvallende wending: Kylian Mbappé “na zeer constructieve, positieve gesprekken” dan toch weer opgenomen in A-kern PSG

Paris Saint-Germain blijft voor opschudding zorgen. Kylian Mbappé, de sterspeler die door de Franse landskampioen nog maar pas verbannen werd uit de A-kern, mag nu toch weer aansluiten bij de groep. Dat laat de Franse club zondagochtend weten in een statement.

De toekomst van Mbappé in de Franse hoofdstad is hoogst onzeker. Hij heeft er nog een contract tot 2024, maar wil dat niet verlengen om volgend seizoen te kunnen vertrekken, waardoor PSG hem komende zomer transfervrij dreigt kwijt te spelen. Als de club dat scenario wil vermijden, dient Mbappé deze zomer verkocht te worden. Tegelijkertijd wordt de Franse superster al enkele jaren het hof gemaakt door Real Madrid. Volgens Mbappé bracht hij de club vorige zomer al op de hoogte van zijn plannen om Parijs in 2024 te verlaten. Dat zorgde voor een soort relatiebreuk tussen Mbappé en zijn Franse club.

De 24-jarige spits tekende ondanks zijn onzekere toekomst midden juli toch present op de eerste training bij de Franse landskampioen, maar mocht niet mee op oefenstage naar Japan. Verder zette PSG hem helemaal buitenspel door een bod van 300 miljoen euro van het Saoedische Al-Hilal op hem te accepteren, maar daar had de Fransman zelf geen oren naar. Mbappé werd dan maar uit de A-kern van de Franse landskampioen geweerd.

Mbappé keek tegen Lorient toe vanuit de tribune. — © REUTERS

En dus keek Mbappé zaterdagavond vanuit de tribune toe hoe PSG 0-0 gelijkspeelde tegen Lorient. Maar daags na dat tegenvallende resultaat volgt opvallend nieuws. Kylian Mbappé mag dan toch weer aansluiten bij de A-kern van PSG, na positieve gesprekken met het clubbestuur.

“Na zeer constructieve, positieve gesprekken tussen PSG en Kylian Mbappé voor de wedstrijd tegen Lorient, is de speler vanochtend weer opgenomen in de trainingsselectie van het eerste team”, klinkt het in een statement.