Lucas Coenen loopt hersenschudding op na doodsmak in Zweden

Geen Lucas Coenen in de reeksen van de GP van Zweden zondag. De Overijsenaar is out met een hersenschudding na een doodsmak in de tijdtraining.

Lucas Coenen - de grote revelatie in de MX2 dit seizoen - mispakte zich in de bocht voorbij de pitlane, werd over zijn stuur gekatapulteerd en kwam snoeihard op zijn rug terecht. De Husqvarna-rijder bleef even liggen, maar kon daarna - gelukkig - het parcours op eigen kracht verlaten. Een klein wonder, na zo’n doodsmak. In het mobiele medisch centrum werd wel een hersenschudding vastgesteld, waardoor hij forfait moet geven voor het vervolg van de Grote Prijs. (jüs)