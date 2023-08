Negenvoudig wereldkampioen Cairoli dinsdag aan de start op de Keiheuvel

De negenvoudige wereldkampioen hield het eind 2021 voor bekeken in het WK, maar stond vorig seizoen wel nog aan de start van vier Nationals in de VS en verdedigde ook nog de Italiaanse kleuren in de Naties. Nu haalt Tony zijn KTM nog eens van stal om in het Balense zand te racen. Cairoli is momenteel teammanager bij Red Bull KTM. Hij brengt ook zijn drie MX2-rijders mee: WK-leider Andrea Adamo (die weliswaar alleen voor de handtekeningsessie komt), Liam Everts en Sacha Coenen. (jüs)