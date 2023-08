3.000 bezoekers vieren Obon-festival in Japanse Tuin

Ruim 3.000 bezoekers hebben vrijdag- en zaterdagavond in de Japanse Tuin het Obon Festival (Obon Matsuri) gevierd. Obon is een van de beroemdste traditionele feesten van Japan. In de Japanse Tuin kregen de geïnteresseerden een zeldzame kans om de Japanse Tuin in de avond te bewonderen.