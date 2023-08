Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol en Gregg Popovich treden officieel toe tot NBA-Hall of Fame

Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade en Pau Gasol zijn, net als de legendarische San Antonio-coach Gregg Popovich, zaterdag tijdens een ceremonie in Springfield (Massachusetts) officieel opgenomen in de Hall of Fame van de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

De ‘Class of 2023’ bracht hulde aan de Fransman Parker, de Duitser Nowitzki, de Spanjaard Gasol en de Amerikaan Wade. Ook de 74-jarige Popovich, die de Spurs sinds 1996 coacht, werd in de bloemetjes gezet. Nowitzki ontpopte zich tot een van de beste schutters in de NBA-geschiedenis. Hij leidde de Mavericks bovendien naar hun enige titel in 2011. Gasol kroonde zich op zijn beurt tot kampioen met de LA Lakers in 2009 en 2010, in de rol van luitenant van Kobe Bryant. Verder werd hij ook wereldkampioen in 2006 en tot drie keer toe Europees kampioen (2009, 2011 en 2015).

Parker, Europees kampioen met Frankrijk in 2013, sleepte vier titels (2003, 2005, 2007 en 2014) in de wacht met de Spurs. Bovendien was hij de eerste Europese MVP in een finale, in 2007. Popovich speelde vijf keer kampioen met San Antonio en is de coach met de meeste overwinningen in de NBA.

Ook zesvoudig WNBA All-Star Becky Hammon werd gehuldigd, net als het Amerikaanse olympische vrouwenteam van 1976 en de voormalige coaches Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess en Jim Valvano.