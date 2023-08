“Kremlin financiert Wagner mogelijk niet meer”

Wagner-topman Jevgeni Prigozjin. — © Anadolu Agency via Getty Images

Er is een realistische mogelijkheid dat het Kremlin de Wagner-militie niet meer financiert, meldt het Britse ministerie van Defensie. Bovendien lijkt het erop dat het huurlingenleger te maken krijgt met een inkrimping om te besparen op salariskosten, schrijft het ministerie op X (het voormalige Twitter).

Rusland zou bovendien andere zakelijke belangen van Wagner-eigenaar Jevgeni Prigozjin hebben dwarsgezeten na de mislukte muiterij van de huurlingengroep tegen de top van het Russische leger in juni.

Volgens het Britse ministerie is Wit-Rusland de meest logische financier van de Wagner Groep als Rusland niet meer betaalt. Als dit daadwerkelijk het geval is, zou dit een “aanzienlijke en mogelijk ongewenste aanslag op de bescheiden Wit-Russische middelen zijn”, zo staat in het X-bericht.