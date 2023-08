Opnieuw duiken reclameborden voor Genk in Sint-Truiden op, tot ergernis van Truiense burgemeester

Sint-Truiden - Genk

Het Genkse evenement ‘Vollebak Vennestraat’ staat prominent aangekondigd in de Truiense Diesterstraat. Maar ook langs verschillende invalswegen krijgen de Truienaren de warme oproep om vollebak in de Genkse Vennestraat te gaan winkelen en eten. Eerder vlogen de stadsbesturen elkaar al over een dergelijke campagne in de eindejaarsperiode in de haren. Toen liet burgemeester Hilde Vautmans de borden verwijderen.