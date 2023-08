Noord-Ierland herdenkt dodelijkste bomaanslag

Bij de bomaanslag in Omagh in 1998 kwamen 29 mensen om het leven. — © REUTERS

Nabestaanden, overlevenden en politici komen zondag bijeen in Noord-Ierland voor de herdenking van de aanslag in Omagh, 25 jaar geleden. Een bomauto maakte toen 29 dodelijke slachtoffers. Het was de dodelijkste aanslag in het Noord-Ierse conflict.