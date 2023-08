Duiker stuit op bizar diertje: “Net een verjaardagsslinger”

Ooit al gehoord van de Siphonophorae of Siphonophora? Het zeediertje ziet er al even vreemd uit als zijn naam. De Siphonophora is een kolonie van kleine organismen die “zoöiden” worden genoemd. Elke zooïde vervult een biologische functie, waardoor ze als één dier kunnen leven. Een duiker kwam het dier tegen net voor de kust van Palos Verdes in het Amerikaanse Californië.