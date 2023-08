Een regen van vallende sterren: Perseïdenzwerm levert prachtige beelden op

Ze zijn zo klein als een zandkorrel of zo groot als een erwt, ze raken onze atmosfeer met een snelheid van 215.000 kilometer per uur en soms zien we er tot 100 per uur. Elk jaar in augustus krijgen we opnieuw de meteoren van de Perseïden te zien. De piek voor dit jaar lag tussen zaterdagavond en de vroege uurtjes van zondag.

Eigenlijk gaat het om puin dat werd achtergelaten door komeet 109/Swift-Tuttle. De lichtflitsen die wij zien - de reden waarom we het vallende sterren noemen - zijn brokstukken die verbranden als ze in onze atmosfeer terechtkomen.

De naam Perseïden verwijst naar het sterrenbeeld Perseus (vernoemd naar een figuur uit de Griekse mythologie), van waaruit de meteoren afkomstig lijken te zijn.

