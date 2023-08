Dodentol natuurbranden Hawaï stijgt naar 89: “Zal blijven stijgen”

Dinsdagavond braken drie grote branden uit op het eiland Maui, aangewakkerd door de wind van orkaan Dora. De badplaats Lahaina, in de negentiende eeuw nog hoofdstad van het koninkrijk Hawaï en jaarlijks door ruim twee miljoen toeristen bezocht, werd zwaar getroffen.

“We hebben 89 doden geteld”, zei Green. “Dat zal blijven stijgen. We willen dat mensen daarop voorbereid zijn”, voegde hij eraan toe.

Charles en Camilla sturen Joe Biden brief om “diepst mogelijk medeleven” uit te drukken

De Britse koning Charles heeft de Amerikaanse president Joe Biden een brief gestuurd waarin hij “het diepst mogelijk medeleven” uitdrukt aan de slachtoffers en hun families die getroffen zijn door de brand op het eiland Maui. Zijn vrouw, koningin Camilla, en hij zeggen “diep geschokt” te zijn.

“We kunnen ons alleen maar proberen voor te stellen wat de omvang is van de verwoesting die het eiland heeft getroffen en de hartverscheurende angst van de mensen die zo rampzalig zijn geraakt”, klinkt het in de brief.

Voorts zeggen Charles en Camilla dat hun gedachten bij de slachtoffers zijn, net zoals bij “de buitengewoon moedige hulpverleners en inwoners van Maui die hun steun en hulp bieden”.