Isaac Kimeli strandt op amper acht honderdsten van BR op ongebruikelijke 2 mijl

Isaac Kimeli is zaterdag tijdens de Flanders Cup atletiek in zijn eigen Huizingen op amper acht honderdsten van het Belgisch record gestrand op de ongebruikelijke 2 mijl. Hij klokte 8:14.96.

Het nationale record staat sinds 1997 met 8:14.88 op naam van Mohammed Mourhit, die later op dopinggebruik zou worden betrapt. Voor Kimeli is de mooie chrono hoe dan ook een opsteker. Het was zijn laatste test voor het WK in Boedapest, waar hij de 10.000 meter loopt. Die staat al op dag twee op het menu, op zondag 20 augustus.

Nog in Huizingen liep Paulien Couckuyt voor het eerst haar geliefde 400 meter horden sinds ze in november haar kruisband afscheurde bij een partijtje beachvolleybal. Ze klokte 57.20, haar persoonlijk record en voormalig nationaal record staat op 54.47.