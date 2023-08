NFL-speler Hamlin viert rentree zeven maanden na hartstilstand

De 25-jarige Hamlin speelde het eerste kwart van het duel met de Colts uit Indianapolis, een wedstrijd ter voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Hamlin kreeg tijdens de wedstrijd tussen de Buffalo Bills en de Cincinnati Bengals in januari een hartstilstand, waarbij hij bewusteloos in elkaar zakte. Hij werd op het veld meteen gereanimeerd. Zijn hart kwam weer op gang en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, dat hij een week later mocht verlaten. In april kondigden de Bills al aan dat Hamlin van de medische staf van zijn team groen licht had gekregen om de training te hervatten.