De vloek van Kylian Mbappé? Verbannen sterspeler bezoekt ploegmaats vlak voor match, PSG verliest meteen punten

PSG is de Franse competitie met een valse noot gestart. De landskampioen bleef voor eigen publiek steken op 0-0 tegen Lorient, ondanks 78 procent balbezit en 19 doelpogingen. Zou het bezoek van de verbannen Kylian Mbappé er wat mee te maken hebben gehad? De Fransman kwam zijn ploegmaats groeten in de kleedkamer voor de match en zat in de tribune naast nieuwkomer Ousmane Dembélé. Ook Neymar en Marco Verratti zaten niet in de selectie bij PSG.

De beelden:

LaLiga dient klacht in tegen financiering PSG

LaLiga heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen Paris Saint-Germain voor het ontvangen van bijdrages uit het buitenland die de interne markt van de Europese Unie “ernstig vestoren”. Dat heeft de Spaanse voetballiga zaterdag bekendgemaakt.

Deze actie is gebaseerd op een nieuw reglement dat in juli van kracht werd en dat gericht is op “buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren”, zo luidt het in het persbericht van LaLiga.

LaLiga heeft een brief verstuurd naar de Europese Commissie en stelt daarin aan de kaak dat PSG financiële steun krijgt uit Qatar, “waardoor het zijn concurrentiepositie heeft kunnen verbeteren en aanzienlijke verstoringen heeft kunnen veroorzaken op meerdere nationale en EU-markten”. De middelen die PSG zo verkrijgt, stelt de Franse club in staat spelers en coaches aan te werven “voorbij de mogelijkheden van de club in een normaal marktscenario”. Bovendien zou PSG ook “inkomsten uit sponsoring hebben voor bedragen die niet overeenkomen met de marktwaarde”. LaLiga hoopt dan ook dat de Europese Commisie “de nodige maatregelen zal nemen”.

Deze klacht komt bovenop andere soortgelijke procedures. Vorig jaar klaagde de Spaanse voetballiga, voorgezeten door Javier Tebas, PSG en Manchester City aan bij de UEFA vanwege overtredingen van het Financial Fair Play-reglement.