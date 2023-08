VIDEO. Franse mountainbiker bedankt UCI met ‘f*ck you’-gebaar op finishlijn WK: “Het is walgelijk wat ze gedaan hebben”

Terwijl Mathieu van der Poel al in de eerste ronde moest opgeven, soleerde Tom Pidcock zaterdag naar de wereldtitel mountainbike. Victor Koretzky greep met een vierde plaats net naast een medaille, nadat de Fransman eerder al tweede werd in de shorttrack. Nu kwam hij met een duidelijke boodschap aan de UCI de streep over in Schotland.

Koretzky zag hoe de Internationale Wielerunie plots een wijzing doorvoerde in de startvolgorde. Daardoor moest de Fransman plots achter namen als Pidcock, Van der Poel en Peter Sagan starten. Dat kostte hem naar eigen zeggen een WK-medaille of zelfs meer. Hij kwam op 43 seconden achterstand binnen van Pidcock, op 11 seconden van het brons.

“Het is helemaal niet eerlijk, het is walgelijk. Er zijn geen andere woorden voor”, foeterde hij in een interview met L’Équipe. “Als ik op de vijfde startrij start met Pidcock kan ik met hem vechten voor de overwinning. Nu verlies ik twintig seconden van bij de start. Het is alsof ik op de weg ga rijden en ze mij vijf kilometer voor het peloton laten vertrekken. Ik ben nu enorm teleurgesteld. Ik heb laten zien dat ik bijna net zo sterk was als hij. De inspanning die ik moet leveren aan het begin van de wedstrijd, om weer tot bij de kop van de koers te komen, is degene die ik niet kan leveren aan het einde. Het heeft een walgelijk niveau bereikt. Ik denk dat iedereen het probleem ziet. Het is niet normaal, niet legitiem. De UCI heeft echt vragen te stellen. We vechten allemaal het hele jaar om te trainen, vooruitgang te boeken en dan beginnen we niet allemaal op gelijke voet.”

Koretzky vond het dan ook nodig om een duidelijk signaal naar de UCI te storen. Hij kwam met de duimen naar beneden en een wegwerpgebaar de streep over.

Dat Koretzky een vat vol frustraties was, werd al tijdens de race duidelijk: