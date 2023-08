Beresterke Jessica Pegula schakelt Iga Swiatek uit en staat in finale Montréal

Het Amerikaanse vierde reekshoofd versloeg de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek in de halve finales in drie sets met 6-2, 6-7 (4/7) en 6-4. Pegula haalde in de derde set een 2-4 achterstand op.

In de finale neemt Pegula het op tegen de winnares van het duel tussen de Kazachse Elena Rybakina (WTA 4), de winnares van Wimbledon 2022, en de Russin Liudmila Samsonova (WTA 18).

Pegula mikt in haar zevende WTA-finale op een derde trofee, nadat ze vorig jaar in Guadalajara en in 2019 in Washington de eindzege pakte.