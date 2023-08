Wim Vanschooren en John Deswert van MACCA: “In het gebouw waar JnR Music Center vroeger gehuisvest was, zullen we vanaf januari tot zes optredens per maand organiseren.” — © Sven Dillen

Hasselt

Er komt een nieuw muziekpodium in Hasselt. Als alles volgens plan verloopt, is er in januari de langverwachte opening van muziekbar MACCA. “Dit in het gebouw waar JnR Music Center tot 2020 gehuisvest was”, vertelt Wim Vanschooren, één van de initiatiefnemers. “En dus níet in Pand Koloniale Waren, zoals eerst de bedoeling was.”