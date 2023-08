VIDEO. Wat een raket! Hij twijfelde nog even, maar dan haalt Ajax-nieuwkomer verwoestend uit voor échte wereldgoal

In de Eredivisie trokken ze de lijn van het WK voetbal door: veel extra tijd toekennen na elke helft. Er kwamen bij Ajax-Heracles op de eerste speeldag in de Eredivisie liefst 11 minuten bij. Daarin werd twee keer gescoord. Eerst trof Mario Engels verrassend raak voor de bezoekers, daarna was het aan Jakov Medic. De nieuwkomer zette de 1-1 op het bord met een knal vanjewelste en van ver buiten de zestien. Meteen een kandidaat voor doelpunt van het jaar. Ajax won uiteindelijk met 4-1.