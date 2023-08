Operatie met 4.000 soldaten en agenten in Ecuadoriaanse gevangenis na doodschieten presidentskandidaat

Ongeveer 4.000 soldaten en agenten zijn zaterdag ingezet in een operatie in een gevangenis in Ecuador, waar een bendeleider opgesloten zit door wie de doodgeschoten presidentskandidaat mogelijk werd bedreigd. Dat zeggen de autoriteiten.

De ordediensten kwamen bij zonsopgang in gepantserde wagens de gevangenis nummer 8 binnen in Guayaquil, in het zuidwesten van het land. Daar zit José Adolfo Macías, ook wel Fito genoemd, opgesloten sinds 2011. Hij is leider van de machtige bende ‘Los Choneros’.

De naam van de bendeleider circuleert in de pers in Ecuador sinds de moord op de 59-jarige Fernando Villavicencio, kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De presidentskandidaat had vorige week gezegd dat de bendeleider hem met de dood had bedreigd. De bendeleider zit een celstraf van 34 jaar uit voor moord en drugshandel.

Drie kogels

Villavicencio was een journalist. In die hoedanigheid voerde hij onderzoek naar de drugshandel in zijn land. De drugsbendes staan sterk in de gevangenissen in het land. Meer dan 430 gedetineerden zijn omgekomen bij rellen tussen rivaliserende bendes in de gevangenissen sinds 2021.

Villavicencio werd driemaal in het hoofd geschoten. Er vielen ook negen gewonden. De aanval gebeurde in een school in hoofdstad Quito, waar de kandidaat volgens de nieuwswebsite Expresso een bijeenkomst hield voor de politieke organisatie die hem steunt. Na de aanslag werd hij zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis, waar hij stierf.

Zes Colombianen zijn opgesloten als verdachten voor de moord. Een zevende is gedood in een schietpartij met de lijfwacht van de presidentskandidaat.