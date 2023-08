Vier aardbevingen in drie dagen tijd in Turkse provincie Malatya

De Turkse provincie Malatya heeft zaterdag drie aardbevingen meegemaakt, na een eerdere aardbeving op donderdag. Er vielen zaterdag geen slachtoffers of gewonden, maar de bevolking is verontrust.

Zaterdag is Malatya opgeschrikt door drie aardbevingen van 4,8, 4,5 en 4,2, na een aardbeving met een kracht van 5,3 op donderdag. “Er is geen negatieve ontwikkeling”, aldus de gouverneur van de provincie Hulusi Sahin, aan het staatsagentschap Anadolu. Het epicentrum van de aardbevingen bevond zich in Yesilyurt.

Donderdag vielen er minstens 23 gewonden bij de aardbeving met een kracht van 5,2. Het epicentrum lag toen ook in de gemeente Yesilyurt.

Malatya is een van de provincies die het zwaarst is getroffen door de bevingen van 6 februari. Burgemeester Selahattin Gürkan zei dat toen maar liefst 2.300 mensen zijn omgekomen. Na de zware aardbeving van februari had de helft van de bevolking het district verlaten, aldus de burgemeester van Yesilyurt, Mehmet Cinar, op de zender NTV. “Zij die blijven, zijn overwegend ondergebracht in containers. Dat is ons geluk.”

Volgens lokale media kiezen de bewoners na herhaaldelijke aardbevingen ervoor om buiten te blijven in parken.