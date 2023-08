Dit zijn de deelnemers aan het WK voor vrouwen: alle ogen op rugnummer 6 en 20, exoten genoeg in het peloton

Lotte Kopecky start zondag als een van de absolute topfavorieten bij de vrouwen op het WK wielrennen. De Belgische kopvrouw is aan een geweldig seizoen bezig, maar de wegrit in Glasgow is al maanden haar hoofddoel. “Mijn honger is nog niet gestild”, zei ze tijdens een vooruitblik.

Kopecky won dit jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen, een rit en de puntentrui in de Tour en pakte de voorbije week twee gouden en een bronzen medaille op het WK op de piste. In Glasgow kan ze de kers op de taart zetten.

“Het is voor mij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen”, gaf ze vooraf aan. “Ik heb ze al heel lang aangestipt. De honger is er nog steeds en de vorm ook. Dat heeft de piste aangetoond.”

De tegenstand komt uit verschillende hoeken. Tourwinnares Demi Vollering is de Nederlandse kopvrouw. Met Lorena Wiebes, Marianne Vos en uittredend wereldkampioene Annemiek van Vleuten heeft Oranje zoals gewoonlijk een hele reeks toppers in de kern zitten. Nederland won vijf van de laatste zes wegritten bij de vrouwen. Het tweede sterke blok lijkt Italië, met onder meer Elisa Balsamo en Silvia Persico. De Duitse Liane Lippert, de Poolse Kasia Niewiadoma, de Franse Juliette Labous en de Australische Grace Brown behoren tot de outsiders. Thuisland Groot-Brittannië hoopt te verrassen met de drietand Anna Henderson, Pfeiffer Georgi en Lizzie Deignan.

Vorig jaar bleef Kopecky na het WK in het Australische Wollongong met een zilveren plak en een zuur gevoel achter. Het bochtenrijke parcours in Glasgow is meer op haar maat. “Het is een eerlijk parcours”, vond ze zelf. “Het mag van mij een afmattende koers worden, dat is zeker niet in mijn nadeel. En ik kan ook sprinten. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het zal lopen.”

© BELGA

DE DEELNEMERSLIJST

Nederland

1 VAN VLEUTEN Annemiek

2 ADEGEEST Loes

3 BREDEWOLD Mischa

4 MARKUS Riejanne

5 VAN ANROOIJ Shirin

6 VOLLERING Demi

7 VOS Marianne

8 WIEBES Lorena

Italië

9 BALSAMO Elisa

10 CECCHINI Elena

11 GASPARRINI Eleonora Camilla

12 GUARISCHI Barbara

13 PALADIN Soraya

14 PERSICO Silvia

15 CONSONNI Chiara

België

16 CANT Sanne

17 DE WILDE Julie

18 GHEKIERE Justine

19 GOOSSENS Marthe

20 KOPECKY Lotte

21 TRUYEN Marthe

22 VAN DE VELDE Julie

Australië

23 BROWN Grace

24 CHAPMAN Brodie

25 HANSON Lauretta

26 MANLY Alexandra

27 BAKER Georgia

28 ROY Sarah

29 SPRATT Amanda

Frankrijk

30 BERTEAU Victoire

31 BIANNIC Aude

32 COPPONI Clara

33 CORDON-RAGOT Audrey

34 KERBAOL Cédrine

35 LABOUS Juliette

36 LE NET Marie

Zwitserland

37 CHABBEY Elise

38 HARTMANN Elena

39 REUSSER Marlen

40 RÜEGG Noemi

41 RÜETSCHI Noëlle

42 ZANETTI Linda

Groot-Brittannië

43 DEIGNAN Elizabeth

44 GEORGI Pfeiffer

45 HENDERSON Anna

46 HOLDEN Elizabeth

47 SHACKLEY Anna

48 STEELS Claire

Duitsland

49 BAUERNFEIND Ricarda

50 KASPER Romy

51 KOCH Franziska

52 LIPPERT Liane

53 NIEDERMAIER Antonia

54 RIEDMANN Linda

Polen

55 JASKULSKA Marta

56 KUMIEGA Karolina

57 LACH Marta

58 NIEWIADOMA Katarzyna

59 SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka

60 WŁODARCZYK Dominika

Denemarken

61 ANDERSON Solbjørk Minke

62 DIDERIKSEN Amalie

63 JENSEN Marita

64 NORSGAARD Emma

65 KOERNER Rebecca

66 LUDWIG Cecilie Uttrup

Amerika

67 DYGERT Chloe

68 FRANZ Heidi

69 JASTRAB Megan

70 LABECKI Coryn

71 SCHNEIDER Skylar

72 STEPHENS Lauren

73 WILLIAMS Lily

Canada

74 BARIL Olivia

75 BOILARD Simone

76 COLES-LYSTER Maggie

77 JACKSON Alison

78 POIDEVIN Sara

79 VAN DAM Sarah

Spanje

80 ALONSO Sandra

81 GARCÍA Mavi

82 GUTIÉRREZ Sheyla

83 MARTÍN Sara

85 TERUEL Alba

Nieuw-Zeeland

86 CADZOW Kim

87 DRUMMOND Michaela

88 FISHER-BLACK Niamh

89 WOLLASTON Ally

90 WYLLIE Ella

Zuid-Afrika

91 JANSE VAN RENSBURG Frances

92 KEEP Tiffany

93 LE ROUX Maude

94 MOOLMAN Ashleigh

95 PREEN Hayley

96 ROSSOUW Zanri

Oostenrijk

97 GSCHWENTNER Leila

99 SCHREMPF Carina

100 SCHWEINBERGER Christina

101 SCHWEINBERGER Kathrin

102 WINTER Elisa

Noorwegen

103 AALERUD Katrine

104 BERG EDSETH Marte

105 ERIKSEN Malin

106 GÅSKJENN Ingvild

107 LUTRO Amalie

Zweden

108 BORGSTRÖM Julia

109 FAHLIN Emilia

110 RISSVEDS Jenny

Oezbekistan

111 KARIMOVA Sofiya

112 KOZIEVA Nafosat

113 KUSKOVA Yanina

114 MISYURINA Margarita

115 ZABELINSKAYA Olga

Slovenië

116 BUJAK Eugenia

117 PINTAR Urška

118 ŽIGART Urška

Cuba

119 SIERRA Arlenis

Colombia

120 ALZATE Andrea

121 PATIÑO Paula

122 PEÑUELA Diana

Oekraïne

123 BIRIUKOVA Yuliia

124 KULYNYCH Olha

125 SHEKEL Olga

Tsjechië

126 BURLOVÁ Kristýna

127 KVASNIČKOVÁ Eliška

128 NEUMANOVA Tereza

Luxemburg

129 BERTON Nina

130 MAJERUS Christine

131 SCHREIBER Marie

Finland

132 AHTOSALO Anniina

Rwanda

134 INGABIRE Diane

135 UMWAMIKAZI Djazilla

136 NIRERE Xaverine

Thailand

134 INGABIRE Diane

135 UMWAMIKAZI Djazilla

136 NIRERE Xaverine

China

139 SUN Jiajun

140 TANG Xin

141 ZENG Luyao

Chili

142 SOTO Catalina Anais

Portugal

142 SOTO Catalina Anais

Hongarije

145 VAS Blankaµ

146 ZSANKÓ Petra

Mauritius

147 HALBWACHS Aurelie

148 LAMUSSE Raphaëlle

149 LE COURT Kimberley

Servië

150 ERIĆ Jelena

Algerije

151 HOUILI Nesrine

Namibië

152 DU PLESSIS Monique

153 HINZ Melissa

Brazilië

154 MAGALHÃES Ana Vitória

Slovakije

155 JENČUŠOVÁ Nora

Israël

156 GAFINOVITZ Rotem

157 MAOZ Nofar

Indonesië

158 DELIA PRIATNA Agustina

UAE

159 AL SAYEGH Safia

Litouwen

160 LELEIVYTĖ Rasa

Kazachstan

161 POTAPOVA Faina

162 SULTANOVA Rinata

163 UMUTZHANOVA Makhabbat

Hongkong

164 LEE Sze Wing

165 LEUNG Wing Yee

166 YANG Qianyu

Ierland

167 ARMITAGE Megan

168 GILLESPIE Lara

169 SHARPE Alice

Cyprus

170 CHRISTOFOROU Antri

Japan

171 KOBAYASHI Akari

172 YONAMINE Eri

Nigeria

173 TOMBRAPA Gladys Grikpa

174 SAMUEL Mary

175 UKPESERAYE Ese Lovina

Letland

178 CARBONARI Anastasia

179 ROŽLAPA Dana

Paraguay

180 ESPÍNOLA Agua Marina

Marokko

181 CHAKIR Raja

Zimbabwe

182 DAVIDSON Skye

183 MITCHELL Helen

Griekenland

184 ELEFTHERIADOU Aikaterini

Egypte

185 ZAYED AHMED Ebtissam

Bermuda

186 CONYERS Caitlin

Mexico

187 ACEVEDO Yareli

188 PRIETO Marcela

189 RAMIREZ Andrea

Trinidad en Tobago

190 CAMPBELL Teniel

Iran

191 PARTO AZAR Faranek

Ecuador

192 NUÑEZ Miryam Maritza

IJsland

193 JÓHANNESDÓTTIR Silja

194 SIGURÐARDÓTTIR Hafdís

195 SVEINSDÓTTIR Kristin Edda

Noord-Macedonië

196 IVANOVA Dunja

197 PETROVA Elena

Afghanistan

198 HASHIMI Fariba

199 HASHIMI Yulduz

200 REZAYEE Zahra

Maagdeneilanden

201 MADURO FAHIE Olympia

Argentinië

202 ROLAND Luciana

203 YAPURA Fernanda Anabel

Ethopië

204 GEREFIEL Selam Amha

Burundi

205 BEOLYNE Bucumi

206 RUKUNDO Emmanuella

Kenia

207 MIRIGU Julia

Uganda

208 NAKAGWA Florence

Laos

209 CAUCHOIS ONE Fanny

Burkina Faso

210 BAMOGO Awa