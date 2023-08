Terwijl leuke video opduikt met rivaal Ganna, is Remco Evenepoel opnieuw (even) in België na WK-triomf: “Ik ben al bezig met de Vuelta”

De wereldkampioen tijdrijden is opnieuw in zijn thuisland. Remco Evenepoel landde zaterdagavond op de luchthaven van Zaventem. Voor een verblijf van… één dag.

Evenepoel knalde op indrukwekkende wijze naar het goud in Glasgow. Onze landgenoot was er sneller dan Filippo Ganna en Josh Tarling. Na een nachtje slapen, stapte Evenepoel het vliegtuig op richting België. Maandag is hij alweer weg voor een hoogtestage. Zijn volgende grote doel komt er namelijk al over twee weken aan: de Vuelta.

“Ik heb niet gefeest”, lacht Evenepoel voor de camera’s van de VRT. “Ik ben nu al met mijn volgende doel bezig, het zal er snel zijn. Knop omdraaien en doorgaan. En ik drink sowieso geen alcohol, dus voor mij is dat geen probleem. We hebben gewoon even samen gezeten met de staf en de mensen dicht bij mij, voor de rest was er niets speciaals.”

© Photo News

Bij VTM zei de wereldkampioen tijdrijden dat hij z’n benen nog wat had losgereden op de rollen en dat alles dus oké is. “Ik besef het wel wat meer intussen, dat dit wat heeft teweeggebracht. De eerste Belg ooit. Het is uniek en blij dat het gelukt is. Ik plaats dit heel hoog. Deze titel pakken voor iemand van mijn lengte is niet makkelijk. En om het dan te doen op een relatief vlak parcours tegen iemand als een Ganna, de beste van de voorbije jaren, dan mag je dat heel hoog plaatsen. Het geeft veel moraal voor wat nog moet komen en de Spelen van volgend jaar.”

Er dook overigens nog een leuke video op van een momentje tussen Evenepoel en vicewereldkampioen Ganna. De Italiaan gaf de Belg op geheel eigen wijze een ‘schouderklopje’: “Die slaat hier mijn borst kapot man”, lachte Evenepoel tegenover de NOS.

Lang blijft Evenepoel dus niet in België. “Dat is het leven van een prof. Als je je doel wil halen, moet je er iets voor over hebben. Ik heb nog twee weken nodig om me voor te bereiden op de Vuelta, maar het gaat in elk geval in de goede richting.”

Eerst wil hij nog wel ten volle genieten van zijn tijd met de familie. “Dat is heel belangrijk. Het is al sinds, laat me even denken… Lang geleden. Na de BK’s ben ik op stage vertrokken dus sindsdien heb ik hen niet meer gezien. Ik denk dat ik wel een half dagje met hen verdien. Daarna ben ik weer voor 1,5 maand weg, dus. Voor de Vuelta moeten er nog wat procentjes bij. Ik had me voorbereid op die tijdrit, maar dat is nog meer klimmen en een andere koers. Dus twee weken hard werken nog. En dan gaan voor het allerhoogste? Ja, ik kan niet anders hé (lacht).”