Stopzetting bouw Ineos-fabriek dreigt hele economie te verlammen: “Veel bedrijven denken: wij zijn misschien de volgende”

De bouw van de nieuwe fabriek van Ineos in de Antwerpse haven ligt nu al drie weken stil omdat de omgevingsvergunning plots werd ingetrokken. Toch blijft het bedrijf geloven in een goede afloop. “We hebben van de Vlaamse en federale regering het engagement gekregen dat er naar een oplossing wordt gezocht”, zegt Nathalie Meert, woordvoerder van Ineos. Intussen maken economen, advocaten en ondernemers zich wel grote zorgen over de zeer strenge milieuregels die Europa oplegt aan de industrie. “Sinds de vernietiging van de vergunning voor Ineos, ben ik minder gerust in een goede afloop van de uitbreiding van de Antwerpse haven”, zegt Stephan Vanfraechem van de havenwerkgeversvereniging Alfaport Voka.