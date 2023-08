De vervanger van Thibaut Courtois lijkt binnen: Real Madrid is rond met Kepa, de duurste doelman ter wereld

De doelman was ook in beeld bij Bayern München, maar verkiest dus een move naar zijn thuisland.

Kepa gooide in het verleden hoge ogen in La Liga bij Athletic Bilbao, waarna Chelsea hem in de zomer van 2018 als vervanger van… Courtois voor 80 miljoen euro naar de Premier League haalde. Daarmee is de Bask nog steeds de duurste doelman uit de voetbalgeschiedenis.

Bayern zou intussen kijken naar Bono, de Marokkaanse doelman van Sevilla. Chelsea zou dan weer interesse hebben in Kasper Schmeichel, gewezen held van Leicester City en nu bij OGC Nice.