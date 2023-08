Union smeert OH Leuven zware 5-1-nederlaag aan dankzij drie (!) penalty’s en blijft op kop met perfect rapport

Union heeft ook zijn derde wedstrijd van het seizoen zonder problemen gewonnen. Tegen OH Leuven wonnen de Brusselaars met 5-1 dankzij goals van Terho, Puertas, Eckert (twee keer vanop de stip), en Nilsson, Thorsteinsson scoorde tussendoor voor Leuven via een heerlijk afstandsschot. Union pakt 9 op 9 en blijft foutloos, OH Leuven begint de competitie met een teleurstellende 1 op 9.

Moris, Lapoussin en Lazare: zoek in de basiself van Union niet naar andere basisspelers van vorig seizoen, want die zochten deze transferperiode allemaal andere oorden op. Men zou kunnen stellen dat Union al iets té veel spelers liet gaan, maar in het klassement is daar voorlopig niets van te zien: na wedstrijden tegen Anderlecht, Standard en OH Leuven heeft Union 9 punten beet. De echte rekenwonders weten dat dat het maximum van de punten is. Niet slecht.

En voor die derde overwinning van het seizoen hoefde Union zelfs niet door te drukken: de Brusselaars speelden vooral in de eerste helft slordiger dan we van hen gewoon zijn, maar tegen een tegenstander als Leuven hoeft dat blijkbaar geen probleem te zijn.

Na een dik half uur leek de wedstrijd al gespeeld te zijn: eerst nam Terho Cojocaru te grazen met een afstandsschot, nadien gaf ook Cameron Puertas de Leuvense goalie het nakijken. Zonder echt te overtuigen stond Union dus gewoon 2-0 voor: je moet het hen wel nageven.

© BELGA

Pareltje Thorsteinsson

“We moeten wedstrijden sneller doodmaken”, liet Burgess weten na de 0-1 overwinning tegen Standard. Nu leek dat al snel gebeurd te zijn, maar dat was buiten Thorsteinsson gerekend: een kleine vijf minuten na de 2-0 plaatste hij zijn afstandsschot enig mooi voorbij Anthony Moris. Een pareltje waardoor Leuven met nieuwe moed aan de tweede helft kon beginnen.

Maar in die tweede helft speelde Leuven werkelijk niks klaar. Union had de touwtjes nu steviger in handen en ging op zoek naar de 3-1. Veel uitgespeelde kansen kwamen daar niet uit voort, maar iets voorbij het uur kregen de Unionisten dé kans om de wedstrijd te beslissen wanneer Opoku Puertas neerhaalde in de zestien. Eckert faalde niet vanop de stip: 3-1.

© BELGA

Dankzij die penaltygoal kwam Eckert mee bovenin de topschuttersstand, maar de Duitse Spanjaard nam daar geen genoegen mee: wanneer Terho iets later opnieuw een penalty uitlokte, schoot hij vanop de stip zelfs zijn vierde van het seizoen tegen de touwen. Niet slecht voor een spits die vorig seizoen onder Geraerts amper aan de bak kwam.

En zelfs dan hadden we de laatste penalty van de wedstrijd nog niet gezien: in het absolute slot haalde Mendyl François neer, de VAR riep Lambrechts naar het scherm en Union kreeg opnieuw een penalty. Deze keer was het Nilsson die de bal tegen de touwen ramde. Union pakt zo 9 op 9 en blijft foutloos, OH Leuven blijft achter met een sobere 1 op 9.Doelpunten: 21’ Terho (Eckert) 1-0, 35’ Puertas 2-0, 39’ Thorsteinsson (Miguel) 2-1, 65’ Eckert (strafschop) 3-1, 96’ Nilsson 5-1 (strafschop)

Union: Moris, Mac Allister, Burgess, Machido, Terho (89’ François), Lazare (85’ Sadiki), Vanhoutte, Lapoussin, Rasmussen (76’ Kabangu) , Puertas (89’ Huygevelde), Eckert (76’ Nilsson)

OH Leuven: Cojocaru, Dom, Pletinckx, Ricca, Mendyl, Miguel (89’ Schingtienne), Banzuzi (74’ N’Dri), Schrijvers (89’ Sagrado), Kiyine (81’ Maertens), Thorsteinsson, Opoku (74’ Nsingi)

Gele kaarten: 44’ Banzuzi, 53’ Dom, 60’ Burgess, 61’ Kiyine

Scheidsrechter: Erik Lambrechts