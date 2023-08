Slimme hond verwittigt baasje met soundboard dat ze ziek is: “Ik? Ben ik ziek?”

De Amerikaanse Christina Lee heeft haar hond Cache aangeleerd om te communiceren via een soundboard. Zo begrijpen ze elkaar als de beste. Maar vrijdag liep er iets mis, want Christina leek haar hond niet te verstaan. Tot ze met geduld en bijvragen ontdekte wat er aan de hand was. Cache liet zijn baasje namelijk weten dat ze ziek was. “En ik wist dat zelf nog helemaal niet”, klonk het achteraf. “Maar ’s avonds werd ik inderdaad ziek. Ik denk dat hij dat moet geroken hebben.”