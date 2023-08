Greet Minnen onderuit in finale van WTA-toernooi Grodzisk Mazowiecki: “Vond geen oplossingen”

Greet Minnen (WTA 113) is zaterdag opnieuw een eerste eindoverwinning op een WTA 125-toernooi misgelopen. In de finale in het Poolse Grodzisk Mazowiecki (hard/115.000 dollar) gaf het Belgische vierde reekshoofd een bonus uit handen tegen het Oekraïense achtste reekshoofd Dayana Yastremska (WTA 149). Na 1 uur en 55 minuten balde laatstgenoemde de vuist met 2-6, 6-1 en 6-3.

“Het is vanzelfsprekend jammer deze finale verloren te hebben”, gaf Minnen te kennen na haar verlies. “Ik begon nochtans goed aan de partij, met makkelijke winst in de eerste set. Helaas voor mij krikte Yastremska haar niveau nadien zienderogen op. Ze nam veel risico en dat rendeerde voor haar. Ik ben er niet in geslaagd oplossingen te vinden om haar aan het twijfelen te brengen.”

Het is de tweede verloren WTA 125-finale voor Minnen. Begin mei dolf ze in het Franse Saint-Malo in haar eerste finale op WTA-niveau het onderspit tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, in 2017 winnares van het US Open. Bovendien was het de tweede nederlaag op korte tijd tegen Yastremska.

“Het is lastig om twee keer op korte tijd nipt te verliezen van haar”, vervolgde Minnen. “Ze plukt de vruchten van haar heel agressieve speelstijl. Toch ben ik heel tevreden van mijn heel constante niveau gedurende deze week. Ik ben verder heel blij dat ik terug in de top 100 zal staan.”