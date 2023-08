Twee personen op motor zwaargewond na zware crash met auto

Twee personen zijn zaterdagnamiddag afgevoerd naar het ziekenhuis na een verkeersongeval in Scherpenheuvel-Zichem. Het duo zat op een motor en werden weggeslingerd na een botsing op de Mannenberg. Dat bevestigt burgemeester Menu Claus (CD&V).

Een auto en een motor zijn zaterdagnamiddag hard op elkaar ingereden in Scherpenheuvel-Zichem. “De twee personen die op de motor zaten zijn weggeslingerd en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis”, zegt de burgemeester. “Ook de bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht, maar die was er beter aan toe.”

Later meer.