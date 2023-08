Achtbaanrit in Bellewaerde loopt anders dan verwacht: inzittenden komen vast te zitten op 15 meter hoogte

De achtbaan Boomerang in attractiepark Bellewaerde in Zillebeke bij Ieper is zaterdag rond 18 uur vastgelopen bij de optakeling. Daardoor kwamen 28 mensen vast te zitten op 15 meter hoogte. “De attractie is in veiligheidsprocedure gegaan waardoor we de mensen via de trap een voor een hebben bevrijd”, zegt Filip Van Dorpe van Bellewaerde. “Daarna wordt de trein manueel naar beneden gehaald en kan die herstart worden.”

In Bellewaerde was het zaterdag omwille van het mooie weer druk in het park. Er is ook een nocturne waardoor Bellewaerde tot 22 uur open is. Op de populaire attractie Boomerang, de enige achtbaan met inversies in het park, liep het rond 18 uur verkeerd. Nadat de trein een eerste keer was opgetakeld en het parcours had doorlopen liep het fout bij de tweede optakeling op de liftheuvel.“

Een voor een naar beneden

“De trein dendert na het eerste parcours de de liftheuvel op en wordt daar gegrepen om verder opgetakeld te worden”, legt woordvoerder Filip Van Dorpe uit. “Dat lukte om een of andere reden niet waardoor de trein stil kwam te staan. Er gaat een veiligheidsprocedure in werking waardoor de trein blokkeerde. Dat gebeurde op ongeveer vijftien meter hoogte. Er loopt een trap naast de liftheuvel waardoor we de mensen zelf een voor een kunnen bevrijden en met medewerkers in alle veiligheid naar beneden kunnen halen. Zoiets duurt ongeveer een half uur. Er was nooit paniek in de trein en ons personeel weet hoe ze met dergelijke situaties omgaan. De wagon wordt daarna manueel naar beneden gehaald, gecontroleerd en gereset. Daarna kan de attractie opnieuw openen.” Door de nocturne was het park tot 22 uur open en konden bezoekers nog genieten van de Boomerang.