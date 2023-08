Broers Roodhooft hebben al negen medailles ‘verdiend’ op WK Glasgow: “We zijn niet langer de ploeg die alleen rond Mathieu van der Poel draait”

Als er in Glasgow iemand van een Super-WK mag spreken, dan wel de broers Roodhooft. Alpecin-Deceuninck en Fenix - Deceuninck - de mannen- en vrouwenploeg van het Kempische wielerproject Ciclismo Mundial - hebben de teller momenteel op negen stuks gebracht. De domme ‘uitschuiver’ van Mathieu van der Poel in de mountainbikerace was niet meer dan een kleine domper, meldde algemeen manager Philip Roodhooft.