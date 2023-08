Bondscoach Sven Vanthourenhout niet mals na tegenvallend WK van Belgische beloften: “Hier zijn geen excuses voor”

Het is doorgaans een vriendelijke en voorkomende man, bondscoach Vanthourenhout. Behalve deze keer. Nagenoeg al zijn Belgische beloften, Segaert en Nys op kop, behoorden vooraf tot de medaillekandidaten. Maar na amper twintig kilometer koers hing zijn ploeg al in de touwen. Vanthourenhout was er niet over te spreken. “Onbegrijpelijk”, zuchtte hij. “Ik had hen één belangrijke opdracht meegegeven. Als er een groep van in de start wegreed, moést er iemand bij zijn. Maar eerst rijdt er acht man weg en zijn ze er niet bij. En vervolgens rijdt er nog eens zes man weg zonder één van hen. Dan weet je genoeg, zeker? Dit was niet zoals het moest.”

Thibau Nys. — © BELGA

Vooral op dit parcours was een vroege vlucht heel gevaarlijk, wist Vanthourenhout. Helemaal als er zeer sterke renners als de wereldkampioen tijdrijden Milesi en de Fransman Laurance bij zaten. Wat bleek. Laurance zou het helemaal tot de finish uitzingen en de wereldtitel pakken. Vanthourenhout opnieuw: “Maar is dat een verrassing? Niet voor mij. Als je met een beloftenploeg van amper vijf renners aan de start komt, heb je niet de luxe van de koers te kunnen controleren. Ik blijf het zeggen: dan moet je gewoon meezitten. Vier van de vijf Belgen laten hier gewoon een wereldtitel liggen in mijn ogen. Individueel zijn die stuk voor stuk sterk genoeg om iedereen die hier nu de finale heeft gereden de baas te kunnen.”

De enige voor wie Vanthourenhout enige mildheid aan de dag legde, was Thibau Nys. Als kopman mocht hij zich in die aanvangsfase wel sparen. “Nys moest alleen meeschuiven als er een heel grote groep van 20 man vertrok. Hij moest niet op alles springen.” Al week ook die mildheid enigszins toen Vanthourenhout hoorde dat Nys de vlucht van acht renners voor zijn ogen had zien vertrekken. “Is dat zo? Dat had hij ook beter mee ingeschoven. Dan bepaal je nog altijd mee hoe rap er gereden worden. Of je rijdt desnoods wat mee op reserve.”

Jonathan Vervenne. — © BELGA

De beloften zelf wezen na afloop vooral naar het barslechte weer in de aanvangsfase. De striemende regen, hoe ze amper een hand voor ogen hadden gezien, dat ze door de afwezigheid van oortjes amper van mekaar wisten waar ze zaten. Maar Vanthourenhout had er weinig begrip voor. “Ik heb ze zelf nog niet allemaal gesproken”, sprak hij aan de bus. “En ik wil wel eens luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Maar voor mij zijn hier geen excuses voor. Dat zal ik hen duidelijk maken ook. Het zijn geen nieuwelingen meer, hé. En over de moeilijke communicatie: Gil Gelders is mij na 25 kilometer komen opzoeken. Hij heeft mij nooit naar de situatie gevraagd. Hij heeft alleen maar gevraagd wat ze moesten doen. Dan is het duidelijk, denk ik.”

De gemiste vlucht in het begin van de wedstrijd, was dé grote fout van de Belgen. Maar, liet Vanthourenhout verstaan, ook bij wat er nadien in de achtervolging op het plaatselijke circuit gebeurde, had hij zijn bedenkingen. “Dat vond ik ook zo merkwaardig. Tot drie keer toe spelen ze het klaar om tot op 25 seconden terug te komen. Dan denk je toch: en nu rijden ze het dicht. En dan wordt het weer een minuut. Onbegrijpelijk. Misschien ben ik nu heel streng, maar ik ben benieuwd naar hun verhaal. Want dat ze allemaal dik in orde waren, is wel gebleken. Gelders heeft twee keer pech en komt telkens terug. Nys, daar moet ik geen tekening bij maken, die liet overal zien hoe goed hij was. En Alec (Segaert, red) kon blijkbaar ook nog een snelle ronde afwerken op het einde. Dan heb je het zelf laten liggen, toch? Ze waren gewoon niet bij de pinken.”

Thibau Nys: “Dit voelt als een gemiste kans” Thibau Nys, 27ste aan de streep, kon zijn ontgoocheling niet verbergen. “Vooral omdat ik een heel goede dag had”, zuchtte hij. “Maar ik heb mijn beste benen nooit moeten of kunnen bovenhalen. We mogen nooit de vroege vlucht missen. Dat was onze grote fout. Daardoor holden we constant achter de feiten aan.” Of hij zelf niet had kunnen meespringen? “Het was niet aan mij om dat te doen. Anderzijds: ik heb de juiste vlucht wel zien vertrekken. Maar ik was daarvoor al eens meegesprongen en ik had het gevoel dat ik het nog honderd keer mocht proberen. Ze gingen mij nooit laten rijden. Het was alleen maar verspilde energie.”