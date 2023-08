Lierse schiet te laat wakker: Club NXT mist zijn start niet in Challenger Pro League dankzij twee goals van Romeo Vermant

In tegenstelling tot de U23 van Anderlecht en Standard vrijdagavond kon de U23 van Club Brugge wel winnen op de eerste speeldag in de Challenger Pro League. Dankzij goals van Vermant (2) en Barbera won Club NXT zaterdagmiddag in Roeselare tegen Lierse, dat voor de rust zwak voor de dag kwam en ondanks een betere tweede helft, nog veel werk voor de boeg heeft.

Na de gedeelde derde plaats van vorig seizoen wordt even goed doen niet evident voor Club NXT. Na een interimopdracht bij de eerste ploeg is Nicky Hayen terug als coach. Uit ervaring weet hij dat het wekelijks de puzzle leggen is om een uitgebalanceerde ploeg op het veld te krijgen. Het is het dan wel profvoetbal, de opleiding primeert en alles gebeurt in functie van de eerste ploeg. Zo konden Shin Homma en Romeo Vermant wat minuten gebruiken en konden ze starten in The Nest tegen Lierse. Vermant droeg zelfs de aanvoerdersband en nam volop zijn verantwoordelijkheid. Nadat Teunckens al een eerste keer redding had moeten brengen op een schot van de van Union overgekomen Salah, kon Vermant na een paar hete standjes voor het Lierse- doel Club NXT op voorprong brengen. Homma zette de actie op, Marijnissen werkte slecht weg en Vermant deed de bal in het net verdwijnen. Verdiend want Lierse bakte er weinig van. Shinton zag geen bal, terwijl zijn overbuur Teunckens meer dan voldoende werk had. Hij moest een nieuwe poging van Salah afblokken en een kopbal van Vermant over de lat in corner duwen.

Lierse liet nogal wat spelers vertrekken en met de onervaren Jo Christiaens staat er ook een nieuwe trainer voor de groep. Die mist duidelijk nog kwaliteit, zeker nu men ook nog assistkoning Guillaume De Schryver liet vertrekken naar Deinze. Er is dus nog behoorlijk wat werk, al had Lierse ook pech toen Kireev kort voor de rust en na een lichte aarzeling achterin bij Club de lat trof.

In de tweede helft moest Teunckens ook weer als eerste aan de bak, de doelman ging goed plat op een schot van weer Salah, samen met de van Genk overgekomen verdediger Amine Et-Taïbi de enige nieuwkomer bij Club NXT. Dat geldt ook voor de Spanjaard Granados, maar de middenvelder is pas sinds donderdag speelgerechtigd.

Own-goal van Et-Taïbi

Hamvraag voor de tweede 45 minuten was dus of Lierse nog bij machte was om iets aan de achterstand te veranderen. Het antwoord was lang neen, meer zelfs , Lierse kwam goed weg toen Vermant net iets te lang talmde en Teunckens juist op tijd in zijn voeten dook. Het signaal voor Lierse om toch iets te gaan ondernemen. Oulare legde goed af maar Glenn Claes (ex-RWDM) vergat de bal op te pikken. Geen 1-1 maar wel 2-0 want aan de overkant was het wel raak. Na knap voorbereidend werk van Homma kon Victor Barbera de voorsprong verdubbelen. De spits was even later dicht bij een tweede en verlossende goal maar de bal caprioleerde via de onderkant van de lat weer uit doel. Christiaens wisselde dan zijn twee spitsen en voerde nadien nog een dubbele wissel door. Het loonde want op een vrijschop van Brebels devieerde Et-Taïbi de bal in eigen doel.

Wie vist Vermant op?

2-1 en de match lag weer open. Shinton kreeg nu plots toch werk en stopte een schot van Van Acker. Maar ook nu reageerde Club NXT gevat en op aangeven van de ingevallen Sem Audoor nam Romeo Vermant met zijn tweede goal alle twijfel wel. Het leverde hem een applausvervanging op en de vraag is nu wie deze talentvolle, jonge spits straks opvist. De kern van Club Brugge is te breed en te groot en wat Deila betreft mogen een paar jongens weg. De naam van Vermant werd al genoemd en zou hij een jaartje uitgeleend worden. Veel ploegen zouden deze Vermant alvast goed kunnen gebruiken.

Na zijn wissel kon Lierse overigens nog een tweede keer milderen via de ingevallen aanwinst Alexander De Bruyn en op aangeven van Sampers, ook een invaller, maar de gelijkmaker zat er in de toegevoegde tijd niet meer in. Lierse schoot dus te laat wakker maar de invallers gaven wel hun visitekaartje af.

CLUB NXT: Shinton; De Roeve, Willems, Et-Taïbi, Seys; Salah, Liam De Smet, Simba, Homma (90’ Lund- Jensen); Vermant (84’ Perez), Barbera (77’ Audoor)

LIERSE: Teunckens; Tarfi, Nkaka, Marijnissen, Poelmans (70’ El Touile); Claes (66’ De Bruyn), Brebels, Van Acker, Schouterden; Oulare (63’ Sampers), Kireev (63’ Ocansey)

Doelpunten: 23’ Vermant (geen assist) 1-0, 61’ Barbera (Homma) 2-0, 70’ Et-Taibi (own-goal) 2-1, 80’ Vermant (Audoor) 3-1, 90’ De Bruyn (Sampers)

Gele kaarten: 73’ Nkaka (fout), 86’ El Touile (fout), 90’ Audoor (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Quentin Pirard

Toeschouwers: 1000