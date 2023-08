RWDM doet KV Mechelen op het juiste moment kraken en pakt 6 op 6, Mickaël Biron andermaal de held

RWDM heeft zijn tweede zege op rij geboekt in de Jupiler Pro League. Na een evenwichtige eerste helft trokken de Molenbekenaars het laken na de rust helemaal naar zich toe. Net als vorige week in Leuven was Mickaël Biron de verlossende doelpuntenmaker.

KV Mechelen kreeg na twee zware tegenstanders (Club Brugge en KAA Gent) eindelijk eens een iets ‘lichtere’ hap dit seizoen. Die hap werd er zelfs nog iets lichter op toen vlak voor de aftrap bekend raakte dat Xavier Mercier niet zou aantreden met RWDM. De Fransman raakte licht geblesseerd, waardoor de Molenbekenaars besloten geen risico’s te nemen. Het zou zonde zijn om de 34-jarige middenvelder, die meteen een meerwaarde bood aan de promovendus, voor lange tijd te zien uitvallen.

RWDM speelde in de eerste helft naar zijn spionkop, en dat liet zich opmerken. Tijdens het verkenningskwartier probeerde Pierre Dwomoh zich in de harten van de fans te spelen door zich dubbel te plooien aan de linkerflank. Na acht minuten raakte de bal na heel wat gepingel bij hem, waarna hij de achterlijn haalde en de bal terug de zestien inspeelde. Er stond echter niemand klaar om aan te nemen.

Ook KV Mechelen ging op zoek naar iets in het openingskwartier van de eerste helft. Iets na het kwartier versierde Nikola Storm meteen de beste kans van de bezoekers voor de rust: de 28-jarige flankaanvaller trapte vanop links perfect in de linkerhoek van het doel. Thuisdoelman Théo Defourny had een stevige parade nodig. Ook RWDM kwam in de eerste helft trouwens tot slechts één echte kans: Mickaël Biron knalde iets na het halfuur staalhard op de vuisten van Gaëtan Coucke. Dit na prima voorbereidend werk van Zakaria El Ouahdi, die de bal van zijn voet had laten schieten maar de situatie correct oploste.

© BELGA

In de corner die volgde op de kans van Biron haalde Rob Schoofs een bal van de lijn. Vijf minuten later stond zijn vizier aan de overzijde van het veld minder scherp. Naast de grote kansen van Storm en Biron zijn er in de eerste helft voldoende van zulke goede bedoelingen geweest, waardoor het publiek in het Edmond Machtensstadion zich niet verveeld heeft.

Wissels doen goed

De tweede helft begon met een wissel aan beide kanten: Yonas Malede kwam er bij KV Mechelen in voor Ngal’ayel Mukau, Cláudio Caçapa gooide dan weer Rikelmi erin voor Niklo Dailly. De kleine Braziliaan speelde vorig seizoen slechts vijf officiële wedstrijden onder Vincent Euvrard, maar daarin was hij wel goed voor drie doelpunten plus een afgedwongen owngoal.

De wissels deden de wedstrijd meteen goed. Rikelmi bracht de nodige balvastheid in de ploeg, waardoor RWDM een paar keer goed op dreef kwam. Bracht hij Biron eens niet in een uitstekende positie – de Martinikaan raakte een paar minuten na het uur de paal –, dan probeerde de Botafogo-huurling het gewoon zelf.

KV Mechelen stond op kraken, en kraakte uiteindelijk ook. De driedubbele wissel van Steven Defour – Van Hoorenbeeck, Lavalée en Walsh erin voor Foulon, Belghali en Storm – ten spijt, liet Mickaël Biron de netten een kwartier voor tijd voor het eerst trillen. Niet op assist van Rikelmi, maar wel op aangeven van Alexis De Sart, die twee weken geleden nog een opvallend ongelukkige wedstrijd speelde tegen KRC Genk.

© Isosport

Tien minuten voor tijd gooide Steven Defour met Julien Ngoy zijn laatste troefkaart op tafel. RWDM zat toen nog maar aan twee wissels. Die tweede invaller, Makhtar Gueye, had een paar minuten voordien prima op doel getrapt, maar David Bates speelde goed voor stoorzender. Het zou een mooie entree geweest zijn voor de Senegalees, die eerder deze week tegenover onze krant zwoor dat hij zijn snertseizoen bij Real Zaragoza zo snel mogelijk achter zich wilde laten.

Een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd liet laatste invaller Ngoy de wedstrijd nog bijna helemaal kantelen, maar Defourny stond paraat. De voormalige doelman van onder andere Excel Moeskroen en KAS Eupen verzekerde zich zo van zijn eerste clean sheet sinds zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League. Voor KV Mechelen zou een late gelijkmaker zaligmakend geweest zijn, want door deze nieuwe nederlaag blijft de verliezende bekerfinalist van vorig seizoen achter met 1 op 9. RWDM kan daarentegen met een iets geruster hard verder werken aan het post-Euvrard-tijdperk.

RWDM: Defourny, Abner, Le Joncour, Klaus, Heris, El Ouahdi, Sanchez (66’ Gueye), De Sart (90+2’ Abe), Dwomoh, Dailly (46’ Rikelmi), BironKV Mechelen: Coucke, Foulon (70’ Van Hoorenbeeck), Vanlerberghe, Bates, Belghali (70’ Lavalée), Schoofs, Mukau (46‘ Malede), Storm (70’ Walsh), Hairemans, Mrabti (81’ Ngoy), LauberbachDoelpunten: 74’ Biron 1-0Geel: 83’ Klaus, 90+2’ Defourny, 90+4‘ Rikelmi, 90+5’ MaledeRood: geen