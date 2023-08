VIDEO. Frans toptalent ging tot het gaatje voor wereldtitel bij de beloften en geeft over na de finish: “Ik zat compleet op de limiet”

De Belgische beloften zijn er zaterdag in het Schotse Glasgow niet in geslaagd eremetaal te veroveren op het WK op de weg. De 22-jarige Fransman Axel Laurance, die volgend jaar prof wordt bij Alpecin-Deceuninck, kreeg het goud om de nek. Laurance werkte de laatste 27 kilometer van de 168,4 kilometer lange wedstrijd alleen af en hield nipt stand.

De slotronde in Schotland leek zowaar een ererondje te worden voor de Fransman, maar niets was minder waar. De achtervolgende groep kwam steeds dichterbij en dus moest Laurance er in volle finale nog een sprintje uitpersen. Hij haalde het uiteindelijk met 2 seconden voorsprong op de Portugees Antonio Morgado en de Slovaak Martin Svrccek.

“Ik kan het op dit moment nog niet echt geloven”, glunderde de Fransman na afloop. “Het was niet het plan om al zo vroeg te gaan, maar door de regen was het zo zwaar en zo nerveus in iedere bocht. Later moest ik het proberen en mijn benen voelden goed. Ik wist dat het op dit parcours mogelijk was om zo’n aanval te plaatsen, maar ik geloofde er niet in tot de laatste 500 meter. Ik zat compleet op de limiet. Het is ongelofelijk, ik heb alles gegeven en zag sterretjes in de laatste ronde.”

Tot het gaatje voor de wereldtitel dus want Laurance gaf meteen na de finish over...

De beelden:

